Haberler» Güncel» Haber

Kuyumcu kuryesinin altınını gasbeden zanlılar tutuklandı

Van'da kuyumcu kuryesinin 192 bin 500 liralık altınını gasbeden 4 kişi tutuklandı.

22.07.2019 11:02
Van'da kuyumcu kuryesinin 192 bin 500 liralık altınını gasbeden 4 kişi tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 10 Temmuz'da Bahçıvan Mahallesi'nde bir kuyumcu kuryesinden 192 bin 500 liralık altının çalınması üzerine çalışma başlattı.
Gasbın gerçekleştiği bölgedeki 90 güvenlik kamerasını 120 saat inceleyen ekipler, 10 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların kimliklerini tespit etti.
Operasyonda B.G, E.G, E.K. ve S.Ü'yü yakalayan ekipler, zanlıların adreslerinde ve araçlarında yaptığı aramada bulunan altınları da kuryeye teslim etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı gasp suçundan tutuklandı.
Gasp anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kuyumcu kuryesinin altınını gasbeden zanlılar tutuklandı
Kaynak: AA
Van, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:29   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz saklımız yok, karşı...
11:28   Beyoğlu ile G'ijduvon arasında kardeş şehir anlaşması imzalandı
11:28   Erzurum Kongresi'nin 100. yılı (2)
11:27   Almanlar kiliselerden uzaklaşıyor: Bir yıl içinde 436 bin kişi üyelikten çıktı
11:27   Canlı yayında duyurdu: O, başbakan olursa istifa ederim!
11:27   FSM'DEKİ ÇALIŞMALARDA SONA YAKLAŞILIYOR; SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
11:27   DÜZCE'DE SELDE KAYBOLAN 5 KİŞİNİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR