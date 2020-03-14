Kuyumcu soyguncuları yakalandı
İzmir'in Balçova ilçesinde bir kuyumcudan altın çalan 2 şüpheli yakalandı.
14.03.2020 20:39 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:41
İzmir 'in Balçova ilçesinde bir kuyumcudan altın çalan 2 şüpheli yakalandı.
Ata Caddesi'ne motosikletle gelen 2 kişiden 1'i Nuri Gündüz'e ait kuyumcu dükkanına girdi.
Silahla kuyumcuyu tehdit eden kar maskeli soyguncu, 4 tam altın çalarak dükkandan ayrıldı.
Motosikletle olay yerinden kaçan E.Y.T. (18) ile B.A. (19), polis ekiplerinin çalışması sonucu 1 saat içinde Güzelbahçe ilçesinde yakalandı.
Ata Caddesi'ne motosikletle gelen 2 kişiden 1'i Nuri Gündüz'e ait kuyumcu dükkanına girdi.
Silahla kuyumcuyu tehdit eden kar maskeli soyguncu, 4 tam altın çalarak dükkandan ayrıldı.
Motosikletle olay yerinden kaçan E.Y.T. (18) ile B.A. (19), polis ekiplerinin çalışması sonucu 1 saat içinde Güzelbahçe ilçesinde yakalandı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kuyumcu soyguncuları yakalandı
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Güncel
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Güncel
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı