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Kuyumcu soyguncuları yakalandı

İzmir'in Balçova ilçesinde bir kuyumcudan altın çalan 2 şüpheli yakalandı.

14.03.2020 20:39 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:41
İzmir 'in Balçova ilçesinde bir kuyumcudan altın çalan 2 şüpheli yakalandı.
Ata Caddesi'ne motosikletle gelen 2 kişiden 1'i Nuri Gündüz'e ait kuyumcu dükkanına girdi.
Silahla kuyumcuyu tehdit eden kar maskeli soyguncu, 4 tam altın çalarak dükkandan ayrıldı.
Motosikletle olay yerinden kaçan E.Y.T. (18) ile B.A. (19), polis ekiplerinin çalışması sonucu 1 saat içinde Güzelbahçe ilçesinde yakalandı. Kuyumcu soyguncuları yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler : Balçova, İzmir, Güncel

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