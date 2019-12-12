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20 bin TL'lik altın çaldılar, "Zevk için yaptık" dediler

Bursa'da bir kuyumcudan 20 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası çaldıktan sonra yakalanan 3 şüpheli, gazetecilerin "Neden yaptınız" sorusuna "zevk için" diye cevap verdi.

12.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:31

'da bir kuyumcudan 20 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalan 3 şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin 'Neden yaptınız sorusuna Zevk için yaptık cevabını verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Salı günü Reyhan Mahallesi Hoşgör Sokağı'nda bir kuyumcu dükkanının soyulmasıyla ilgili çalışma başlattı. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polisler, geldikleri kuyumcu dükkanında şüphelilerden birinin eğilip, diğerinin de sırtına çıkarak kepenklerin üstünde açık olan pencereden girdiğini belirledi. Şüphelilerin M.G., S.A. ve M.K. olduğu tespit edildi. M.G.'nin 21, S.A.'nın 17 ve M.K.'nin 6 suç kaydı bulunduğunu tespit eden ekipler, gece saatlerinde evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı.

Şüphelilerle birlikte, çaldıkları 6 altın kolye, 3 yüzük, 122 kolye ucu, 35 çift küpe ile 17 gümüş küpe ve bileklik ele geçirildi.Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, emniyet çıkışında gazetecilerin "Neden yaptınız" sorusuna "Zevk için yaptık" cevabını verdi.

20 bin TL'lik altın çaldılar,

Emniyet Müdürlüğü, Osmangazi, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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