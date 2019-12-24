Haberler » Güncel » Kuyumcu soygununda 2 kişi silahla yaralandı (2) - Haber

Kuyumcu soygununda 2 kişi silahla yaralandı (2)

İzmir'in Buca ilçesinde, kuyumcuyu soyan silahlı zanlılar, biri kadın 2 kişiyi yaraladı.

24.12.2019 11:49 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:50
'in ilçesinde, kuyumcuyu soyan silahlı zanlılar, biri kadın 2 kişiyi yaraladı.
Gediz Mahallesi 682 Sokak'taki bir kuyumcuya gelen biri kadın maskeli 3 kişi, tabancayla ateş ederek kuyumcu Ufuk Atçı'yı omzundan yaraladı.
Çevrede bir iş yeri olan, kuyumcunun akrabası Filiz Taş da ayağından vuruldu.
Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralılar Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından, çalınan altının miktarının belirleneceği öğrenildi.
Kuyumcu soygununda 2 kişi silahla yaralandı (2)

İzmir, Buca, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:14   Fetö'nün tsk yapılanmasına 16 ilde operasyon 34 gözaltı - Haber
13:14   Mide ve bağırsaklarından 400 kapsül esrar çıkan 4 şüpheli yakalandı - Haber
13:14   Sel sularına kapılan çocuk böyle kurtarıldı - Haber
13:14   Sel sularına kapılan çocuk böyle kurtarıldı-2 - Haber
13:09   Mersin'de engelliler için 'Mola Evleri' açılıyor - Haber
13:00   Serviste unutularak hayatını kaybeden Alperen'in ölümünde kusurlu bulunan müfettişlerin yargılanmasına başlandı - Haber
12:17   Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı - Haber
11:57   Ekrem İmamoğlu ve babası hakkındaki 'dolandırıcılık' davası ertelendi - Haber
11:29   Narkotik köpeği, hoparlörün içinde 2 kilogram uyuşturucu buldu - Haber
10:31   Esed bombardımanından kaçan 120 bin Suriyeli, Türkiye sınırına dayandı - Haber
24.12.2019 13:20:50