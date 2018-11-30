Kuyumcuda Kanlı Soygun Girişimi Güvenlik Kamerasında

30 Kasım 2018 Cuma 16:33



30 Kasım 2018 Cuma 16:33

PENDİK'te pompalı tüfekli soyguncular bir kuyumcu dükkanında soygun girişiminde bulundu. Kuyumcuyu yaralayan saldırganlar, bir şey alamadan kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, ilk olarak koyu renk kıyafetli birinin kuyumcu dükkanına girdiği görüldü. Ardında yine koyu renk kıyafetleri olan bir kişi, kuyumcu dükkanının önüne gelerek beklemeye başladı. Dışarıda bekleyen şüpheli, aniden koşmaya başladı, ardından kuyumcu dükkanına giren şüphelinin elinde silahla koşarak dışarı çıktığı görüldü.- İstanbul