Kuyumcuda Silahlı Soygun Girişimi: 1 Yaralı

30 Kasım 2018 Cuma 15:06



30 Kasım 2018 Cuma 15:06

Pendik'te kuyumcuyu soymak isteyen iki zanlı, iş yeri sahibini silahla yaraladı.Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Mahallesi Kulaç Sokak'taki kuyumcuya gelen ve ellerinde pompalı tüfek bulunan 2 kişi, soygun girişiminde bulundu.Şüpheliler, soygunu engellemeye çalışan iş yeri sahibine ateş etti. Çevredeki esnafın da müdahalesiyle zanlılar, panikleyerek olay yerinden uzaklaştı.Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan iş yeri sahibi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.