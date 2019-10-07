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Kuyumcudaki hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, kuyumcudan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli güvelik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.

07.10.2019 21:00
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, kuyumcudan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli güvelik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.
İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kanatlı Caddesi'ndeki bir kuyumcuya müşteri gibi davranarak giren kişi, altın kolye almak istediğini söyledi.
Kendisine gösterilen yaklaşık 10 bin lira değerindeki kolyeyi incelemeye başlayan şüpheli, iş yeri sahibinin bir anlık dalgınlığından da faydalanarak kolyeyi alıp kaçtı.
İş yeri sahibinin ihbarı üzerine şüphelinin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının Ahmet K. (25) olduğunu belirledi.
Zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, bulunan kolye de kuyumcuya teslim edildi.
Kuyumcudaki hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Cumhuriyet Mahallesi, Kırıkhan, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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