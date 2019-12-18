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Kuyumcudan hırsızlık anı güvenlik kamerasında

İzmir'in Konak ilçesinde kuyumcudan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

18.12.2019 17:31 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:33
'in ilçesinde kuyumcudan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Tarihi Çarşısında Mehmet Emin'e (28) ait kuyumcuya müşteri olarak gelen kimliği belirlenemeyen kişi, kolyelere bakmak istedi.
İş yeri sahibi Emin, kolyelerin bulunduğu kutuyu tezgaha koyarak bakmasını istedi.
Şüpheli incelemek için aldığı aldığı kolyelerden birini iş yeri sahibi diğer müşterilerle ilgilendiği sırada cebine koydu.
Bir süre diğer kolyeleri de inceleyen şüpheli, iş yerine tekrar geleceğini söyleyerek bir şey satın almadan ayrıldı.
Mehmet Emin, sayım yaptığı sırada kolyelerden birinin eksik olduğunu fark edip, güvenlik kamerasını inceledikten sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kuyumcudan hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Kemeraltı, Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: AA


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