Kuyumcudan hırsızlık anları kamerada

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kuyumcudan yüzük tablasını çalarak kaçan 3 kadın yakalandı, hırsızlık anlarını güvenlik kamerası kaydetti.

Kuyumcudan hırsızlık anları kamerada
18.05.2020 22:06 | Son Güncelleme: 18.05.2020 22:08
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kuyumcudan yüzük tablasını çalarak kaçan 3 kadın yakalandı, hırsızlık anlarını güvenlik kamerası kaydetti.
Saraylar Mahallesi'nde Faruk Kocabıyık'a ait kuyumcu dükkanına alışveriş bahanesiyle giren üç kadın, yonca şeklinde küçük kolye istedi.
Aldıkları ürünün parasını ödeyen kadınlar, diğer altınlara da bakmak için Kocabıyık'ı oyalamaya çalıştı. Bu sırada içlerinden biri, dolap içindeki altın yüzük dolu tablayı çalarak elbisesinin arasına sakladı.
Bir süre altınlara bakan kadınlar dükkandan çıktıktan sonra hızla uzaklaştı.
Ürünleri geri yerleştirmeye çalışan Kocabıyık, vitrindeki yüzük tablasının yerinde olmadığını fark etti.
Kadınları bulmak için dışarı çıkan iş yeri sahibi, birkaç sokak ileride bulduğu kadınları polise ihbar etti.
Çevredeki esnafın da yardımıyla kaçmaları engellenen kadınlar, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İş yerine komşu olan kuyumcu Hüseyin Kasap, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalınmak istenen yüzük tablasındaki altınların değerinin yaklaşık 50 bin lira olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Merkezefendi, Denizli, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı’nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran’a kadar devam edecek Haber
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Son Dakika: 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti Haber
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor Haber
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Haberler››Güncel››Kuyumcudan hırsızlık anları kamerada - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:08: Hatay'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı - Haber 22:04: Belediye işçisinin bayrak sevgisi duygulandırdı - Haber 22:04: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması - Haber 22:03: (CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI KONUŞTU - Haber 22:02: Irak'ın en büyük hayvanat bahçesi açıldı - Haber 21:47: Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek - Haber 21:01: Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Çemçe grubu tamamen yok edildi - Haber 20:14: Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti - Haber 17:59: Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu - Haberler 13:49: Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu - Haberler