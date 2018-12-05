Kuyumcudan Hırsızlık Güvenlik Kamerasına Yansıdı

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:33



05 Aralık 2018 Çarşamba 13:33

Elazığ'da bir kuyumcudan kadınların bilezik çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.İzzetpaşa Mahallesi'nde bir kuyumcuya müşteri gibi davranarak gelen 3 kadından biri iş yeri sahibini oyalarken diğer iki kadın tezgahta bulunan bir bileziği çaldı.Bir süre sonra bir bileziğin eksik olduğunu fark eden iş yeri sahibi durumu polise bildirdi.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinden 3 kadının kimliğini belirledi.Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.Kuyumcu Süleyman Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklama, bir bilezik satın alan kadınların bir bileziği de çaldığını tespit ettiklerini söyledi.Diğer şubelerine farklı model getirmeye gittiğinde, iş yerinde çalışan kişinin bir anlık dalgınlığından faydalanan kadınların hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini belirlediklerini ifade eden Karakaya, bileziğin değerinin 4 bin 500 lira olduğunu söyledi.Karakaya, "Durumu fark edince arkadaşı kadınların peşinden gönderdim. Halk otobüsüne binmişler. Arkadaş yetişemeyince otobüsün plakasını alıyor. Polis memurlarının yaptığı çalışmaya göre o araçtan da inip başka bir araçla şehir dışına gitmişler." dedi.