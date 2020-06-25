Kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Bingöl'de bir kuyumcudan 30 yüzük çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

25.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:27
Bingöl'de bir kuyumcudan 30 yüzük çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, önceki gün İnönü Mahallesi'ndeki kuyumcuya gelen şahıs, deneme bahanesiyle önüne konulan ve içinde 30 yüzük olan tablayı alıp kaçtı.
Haber verilmesi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve iş yeri kameraları, alan incelemesi ve çarşı esnafı ile yapılan görüşmeler sonucu şüplenin İ.A. olduğu ve Aşağı Çarşı bölgesine kaçtığını belirledi.
Polis ekiplerince saklandığı çalılıklar arasında yakalanan şüpheli İ.A'nın yapılan üst aramasında çaldığı yüzüklerle yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı Bingöl Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.
Çalınan altınlar işletme sahibine teslim edilirken, hırsızlık anı iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.
Bu arada, ayrıca yapılan KGYS kamera kontrollerinde, ağaçlık alanda 3 kişinin bir motosikleti bırakarak kaçtıkları görülmesi üzerine yapılan çalışamada, K.A, C.D. ve B.A. gözlatına alındı.
Şüphelilerin bıraktığı motosikletin Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çalıntığı belirlendi.
Şüpheliler ve temin edilen motosiklet gerekli iş ve işlemlerin ardından Kovancılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, İnönü mahallesi, Bingöl, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Gelecek Partisi’nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Görüntü Türkiye’den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65’lik simitçi, ’Cezaevinde benimle alay ediyorlar’ diyerek tahliyesini istedi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi
Son Dakika: UKOME’den İBB’nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Haberler››Güncel››Kuyumcudan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:24: Şahinbey Belediyesinde nikahlarını kıydıran çiftler mutluluklarını online paylaşacak - Haber 16:24: Önce arabulucu, sonra tahkim - Haber 16:24: Denizli'de iki ilçe el ele - Haber 16:23: Son dakika haberi! Ersoy: "Amacımız 500'e yakın AVM'yi kütüphanelerle buluşturmak" - Haber 16:23: "Bir Kap Su, Bir Kap Mama" kampanyasına destek - Haber 15:39: Van Valisi Bilmez: 15 mahallede orta ve ağır hasarlı evler var, 5 vatandaşımız hafif yaralı - Haber 15:28: Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar... - Haber 14:55: Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler - Magazin 13:17: Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı - Haberler 13:04: Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu - Haberler