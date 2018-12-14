Kuyumcudan Pırlantalı Saat Çalan Zanlı Tutuklandı

Antalya
'da 2 kuyumcudan hırsızlık yaptığı öne sürülen Suriye
uyruklu şüpheli tutuklandı. Muratpaşa
ilçesinde kuyumculuk yapan M.S.Ş, polise, kendisini Dubaili iş adamı olarak tanıtan kişinin 20 bin avro değerinde pırlanta işlemeli saat çaldığı ihbarında bulundu.
Olay yerine gelen polis ekipleri, eşkal tespiti sonrası zanlıyı gözaltına aldı.
Suriye uyruklu olduğu belirlenen S.A'nın başka bir kuyumcudan da 40 bin liralık ziynet eşyası çaldığı tespit edildi.
Başkası adına düzenlenmiş pasaport taşıdığı ve INTERPOL tarafından arandığı tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Antalya,Suriye
14 Aralık 2018 Cuma 16:10