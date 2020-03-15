KUYUMCUKENT ALIŞVERİŞ MERKEZİ DEZENFEKTE EDİLDİ
KORONAVİRÜS (Covid-19) salgınına karşı her gün çok sayıda kişinin ziyaret ettiği mekanlar ilaçlarla dezenfekte ediliyor.
15.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:10
KORONAVİRÜS (Covid-19) salgınına karşı her gün çok sayıda kişinin ziyaret ettiği mekanlar ilaçlarla dezenfekte ediliyor. O yerlerden biri de Bahçelievler 'deki Kuyumcukent Alışveriş Merkezi oldu. Sabah saatlerinde altın, gümüş, mücevher üretim ve ticaret merkezine gelen özel firma yetkilileri alışveriş merkezinin ortak kullanım alanları ile dükkanları dezenfekte etti.
MİSAFİRLERİMİZ GÖNÜL RAHATLIĞIYLA GELEBİLİR
Her gün ortalama 30 bin ziyaretçinin geldiği Kuyumcukent Alışveriş Merkezi'nde dükkanı bulunan kuyumcu Hakkı Gençoğlu, Misafirlerimiz gönül rahatlığıyla gelip alışveriş yapabilirler. Burada herhangi bir risk yok. İlaçlama gibi her türlü işlem yapıldı. Misafirlerimiz gönül rahatlığıyla gelebilir. Biz çalışanlar olarak hijyen kurallarına dikkat ediyoruz şeklinde konuştu.
MİSAFİRLERİMİZ GÖNÜL RAHATLIĞIYLA GELEBİLİR
Her gün ortalama 30 bin ziyaretçinin geldiği Kuyumcukent Alışveriş Merkezi'nde dükkanı bulunan kuyumcu Hakkı Gençoğlu, Misafirlerimiz gönül rahatlığıyla gelip alışveriş yapabilirler. Burada herhangi bir risk yok. İlaçlama gibi her türlü işlem yapıldı. Misafirlerimiz gönül rahatlığıyla gelebilir. Biz çalışanlar olarak hijyen kurallarına dikkat ediyoruz şeklinde konuştu.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :KUYUMCUKENT ALIŞVERİŞ MERKEZİ DEZENFEKTE EDİLDİ
Etiketler : Bahçelievler, Sabah, Güncel
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