Kuyumcukent AVM'de 'korona virüsü' önlemi
Tüm dünyayı etkisi altına alınan korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında, yeni evlenecek çiftlerin uğrak noktası olan Kuyumcukent AVM dezenfekte edildi.
15.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:11
Tüm dünyayı etkisi altına alınan korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında, yeni evlenecek çiftlerin uğrak noktası olan Kuyumcukent AVM dezenfekte edildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alınan korona virüsü önlemleri devam ediyor. Turistlerin ve yeni evlenecek çiftlerin altın ve mücevher alışverişi yaptığı uğrak noktalardan bir tanesi olan Kuyumcukent AVM, yönetimin aldığı kararla dezenfekte edildi. AVM, ekipler tarafından didik didik edilerek dezenfekte edildi.
"Ülkemiz bir an önce umarım bu beladan kurtulur"
Hijyen kurallarına uyduklarını söyleyen Kuyumcukent AVM esnafından olan Hakkı Gençoğlu, "Bugün Kuyumcukent yönetimi hijyen bakımından ilaçlanma yaptılar. Misafirlerimiz gönül rahatlığı ile gelip alışverişlerini yapabilirler herhangi bir risk teşkil etmemektedir. Biz de çalışanlar olarak bütün hijyen kurallarına uyuyoruz yani herhangi bir problem yok. Ülkemiz bir an önce umarım bu beladan kurtulur herkes de huzura kavuşur. Devlet yönetimimize, Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ederiz her gün çok güzel bir şekilde bilgilendirme yapılıyor. Zaten dediğim gibi misafirlerimiz gönül rahatlığıyla gelip alışverişlerini yapabilirler" diye konuştu.
"Allah'ın izniyle hiçbir şey olmadan atlatacağız"
Kuyumcukent AVM esnafı olan Mert Altınbaşak ise, "Önümüzdeki bulunan durumu baz aldığımızda bunu birçok yerin yapması gerekiyor. Şu an Kuyumcukent yönetimi alabileceği en güzel önlemlerden birini aldı komple dezenfekte ve temizlik önlemi alıyor. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmadan atlatacağız diyelim. Müşterimiz açısından bir sıkıntı yok" dedi. - İSTANBUL
Tüm dünyayı etkisi altına alınan korona virüsü önlemleri devam ediyor. Turistlerin ve yeni evlenecek çiftlerin altın ve mücevher alışverişi yaptığı uğrak noktalardan bir tanesi olan Kuyumcukent AVM, yönetimin aldığı kararla dezenfekte edildi. AVM, ekipler tarafından didik didik edilerek dezenfekte edildi.
"Ülkemiz bir an önce umarım bu beladan kurtulur"
Hijyen kurallarına uyduklarını söyleyen Kuyumcukent AVM esnafından olan Hakkı Gençoğlu, "Bugün Kuyumcukent yönetimi hijyen bakımından ilaçlanma yaptılar. Misafirlerimiz gönül rahatlığı ile gelip alışverişlerini yapabilirler herhangi bir risk teşkil etmemektedir. Biz de çalışanlar olarak bütün hijyen kurallarına uyuyoruz yani herhangi bir problem yok. Ülkemiz bir an önce umarım bu beladan kurtulur herkes de huzura kavuşur. Devlet yönetimimize, Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ederiz her gün çok güzel bir şekilde bilgilendirme yapılıyor. Zaten dediğim gibi misafirlerimiz gönül rahatlığıyla gelip alışverişlerini yapabilirler" diye konuştu.
"Allah'ın izniyle hiçbir şey olmadan atlatacağız"
Kuyumcukent AVM esnafı olan Mert Altınbaşak ise, "Önümüzdeki bulunan durumu baz aldığımızda bunu birçok yerin yapması gerekiyor. Şu an Kuyumcukent yönetimi alabileceği en güzel önlemlerden birini aldı komple dezenfekte ve temizlik önlemi alıyor. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmadan atlatacağız diyelim. Müşterimiz açısından bir sıkıntı yok" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Altınbaşak, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Güncel
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Güncel
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Güncel
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
Güncel
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı