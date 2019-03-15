Kuyumcukent'ten Yükselen Sarı Dumanla İlgili Açıklama

Kaynak: DHA

İstanbul DHABahçelievler bulunan Kuyumcukent alışveriş merkezinin bacasından çıkan sarı duman çevredekileri tedirgin etti. AVM yönetiminden yapılan açıklamada, "Bu durumun herhangi bir tehlike arz etmediğini tüm kamuoyuna bildiririz" denildi.Bahçelievler, Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent alışveriş merkezinin bacasından dün akşam çıkan sarı dumanlar çevrede bulunanları tedirgin etti. Bir kişi tarafından görüntülenen dumanlar sosyal medyada paylaşıldı. Alışveriş merkezi yönetiminden dumanla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kuyumcukent tesisinde görülen ve sosyal medyaya yansıyan çok kısa süreli duman teknik bir arıza sebebiyle meydana gelmiş olup, anında müdahale dilmiştir. Bu durumun herhangi bir tehlike arz etmediğini tüm kamuoyuna bildiririz. Çevreye verdiğimiz kısa süreli rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" denildi.Görüntü Dökümü:--------------------Bacadan yükselen sarı dumanlar