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Kuyumcular odası: dilediğimiz gibi bir sezon yaşayamadık

ADANA Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, Kurban Bayramı'nın üzerinden zaman geçmesine rağmen satışlarda düşüşler olduğunu söyledi.

10.09.2019 09:47 Kuyumcular odası: dilediğimiz gibi bir sezon yaşayamadık
ADANA Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, Kurban Bayramı'nın üzerinden zaman geçmesine rağmen satışlarda düşüşler olduğunu söyledi. Başman, "Düğün sezonundan vazgeçtik, normal satışlarımızda da düşüşler var. Fiyatlarla birlikte alıcıların hediyeleşme kültüründe değişimler oldu" dedi.
Altın fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle alacak kişilerin tereddütler yaşadığını anlatan Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, "Kuyumcular dört gözle düğün sezonunu bekledi. Ancak düğün sezonu beklediğimiz gibi gitmedi. Altın müşterisi beklentilerimizi karşılayamadı. Dilediğimiz gibi bir sezon yaşayamadık" dedi.
Düğünlerde altın almanın geleneksel bir kültür olduğuna dikkat çeken Başman, "Evlenen insanlar set alacağına bileklik, kolye alıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı arasında düğün olmaz deniyor. Kurban Bayramı'nın ardından düğünler biraz daha yoğunlaştı. Ancak takılarda vatandaşlar kendilerini frenliyor. Beklentilerin çok altında hediyeleşme sezonu yaşıyoruz" diye konuştu.



Kurban Bayramı, Güncel

Kaynak: DHA

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