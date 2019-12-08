Haberler » Güncel » Kuyumculardan 2 milyon liralık altın çaldıkları iddia edilen şüpheliler yakalandı - Haber

Kuyumculardan 2 milyon liralık altın çaldıkları iddia edilen şüpheliler yakalandı

Bursa'da kuyumculardan 2 milyon lira değerinde altın çaldığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

08.12.2019 21:00 | Son Güncelleme: 08.12.2019 21:00Kuyumculardan 2 milyon liralık altın çaldıkları iddia edilen şüpheliler yakalandı
'da kuyumculardan 2 milyon lira değerinde altın çaldığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, merkez ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi'ndeki 'da kuyumculardan 2 milyon lira değerinde kolye, set, bileklik ve bilezik çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ekipleri, takibe aldıkları şüphelilerden S.A'nın aracını durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 10 altın set ve bir bilezik ele geçirdi. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda M.B'yi de gözaltına alan ekipler, bu kişinin üzerindeki 35 kolye ve 69 bileziğe ele koydu.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ele geçirilen altınlar ise sahiplerine teslim edildi.

Kapalıçarşı, Osmangazi, Polis, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:00 Kuyumculardan 2 milyon liralık altın çaldıkları iddia edilen şüpheliler yakalandı - Haber
21:00 "Beykoz Sempozyumu 2019" sona erdi - Haber
20:51 Bakan Akar'dan "Barış Pınarı" teşekkürü - Haber
20:50 3 çocuk annesi, intihar etti - Haber
20:49 Kayıp genç kız kiralık evde kalmış - Haber
20:30 Alkollü sürücü TEM otoyolunu birbirine kattı: 2 yaralı - Haber
19:40 Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a gözdağı: Düşmanca davranırsa kaybedecek çok şeyi var - Haber
19:16 Ukrayna'da bir okulda çıkan yangında 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı - Haber
18:25 Ev arkadaşlarını vahşice öldüren cinayet zanlısının "istismar" iddiası yalan çıktı - Haber
17:49 7 ayrı suçtan aranan şahıs bazanın içinde yakalandı - Haber
8.12.2019 21:11:42