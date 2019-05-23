Kuyumculardan Koto'da Ortak Mesaj

Mesleğimize gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz

KOTO 14. Meslek Komitesi ile Kocaeli Kuyumcular Derneği'nin düzenlediği toplantıda tüm sektör temsilcileri tek yürek olarak tek mesaj verdi; Mesleğimize gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut'un, Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Barış, Yusuf Erenkaya, 14. Meslek Komitesinden Meclis Üyeleri Haluk Mamik, Hakan Yaşar Ulutan, Komite Başkan Yardımcısı Evren Yılmazer ve Kocaeli Kuyumcular Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte ev sahipliği yaptığı programa; İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, KOÜ Rektör Yardımcısı Ercüment Çiftçi, ile çok sayıda kuyumcu katıldı.

'İZİN VERMEYECEĞİZ'

İftar öncesi KOTO Burhan Kasım Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, sektör mensuplarına seslenen ve birlik- beraberlik çağrısında bulunan Kocaeli kuyumcular Odası Başkanı Nuri Koç, "Son yıllarda yaşanan olaylar nedeniyle mesleğimize karşı derin bir güven kaygısı yaşanmıştır. Bu güvenin yeniden tesis edilebilmesi için daha fazla birlik- beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bir gerçektir. Önce birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirecek, sektörümüzde illegal yöntemlere başvuran kişilere geçit vermeyeceğiz. Yasal olmayan hiçbir faaliyete ve mesleğimize gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz" dedi. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı 14. Meslek Komitesi'nden Meclis Üyesi Haluk Mamik de, KOTO tarafından yürütülen çalışmaların sektördeki güven ve beraberliğin artırılmasına yönelik olduğunu ifade ederek, "Biz hep birlikte ve sektörümüze hakim olursak, bu tip illegal yapılanma girişimleri sonuçsuz kalır. Mağduriyetler yaşanmaz" dedi.

Kaynak: Bültenler