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Kuyumculardan Kovid-19'a karşı koruma panelli önlem

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı oda üyelerinin tezgahların üzerine koruma paneli yaptırdığını belirterek, bunun diğer kuyumculara da örnek olması açısından önemli bir uygulama olduğunu ifade etti.

12.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:02
Kuyumculardan Kovid-19'a karşı koruma panelli önlem
Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı oda üyelerinin tezgahların üzerine koruma paneli yaptırdığını belirterek, bunun diğer kuyumculara da örnek olması açısından önemli bir uygulama olduğunu ifade etti.
Çavuşculu, yazılı açıklamasında, hükümetin aldığı Kovid-19 önlemleri ve ekonomik destek uygulamaları ile yapılması gerekenler konusunda Oda üyelerine bilgilendirme yaptıklarını bildirdi.
Koronavirüse karşı kuyumcular olarak aldıkları tedbirlere değinen Çavuşculu, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda bazı üyelerimizin Kovid-19'dan korunmak için dükkanlarında tezgahlarının üstüne yaptırdıkları koruma panelleri yerinde ve kullanışlı bir uygulama oldu. Bizler müşterilerimizle yakın mesafelerden çalışıyoruz. Bu anlamda nefes, öksürük-aksırık esnasında ortama saçılan damlacık ve partiküllerin engellenmesi açısından bu paneller önemli bir koruma sağlıyor."
Çavuşculu, sağlık açısından kritik bir öneme sahip bu önlemin kendilerine ve müşterilere güven verdiğinin altını çizerek, bu uygulamanın diğer üyelere de örnek olmasını istedi.
Dükkanlarında sosyal mesafe, eldiven ve maske uygulamasına, antiseptik sıvılarla el temizliği ve hijyen kurallarına da çok dikkat ettiklerini belirten Çavuşculu, "İşyerimizin temizliğine de özen gösteriyoruz. Dezenfeksiyon işlemi gün içerisinde etkin bir şekilde devam ediyor. Bu süreçte tüm esnaf ve sanatkarlarımızın kurallara sıkı sıkıya uyması gerekiyor. Alınan tedbirlere riayet edersek, salgından inşallah en az zararla kurtuluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Ekonomi
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