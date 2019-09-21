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Kuyumcuların korkulu rüyasıydı, yakalandı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çoğu kuyumculardan yaptığı hırsızlık olmak üzere 12 farklı suçtan araması olan ve 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hırsızı yakaladı.

21.09.2019 10:01Kuyumcuların korkulu rüyasıydı, yakalandı
Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çoğu kuyumculardan yaptığı hırsızlık olmak üzere 12 farklı suçtan araması olan ve 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hırsızı yakaladı.

Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, en son geçtiğimiz ay bir kuyumcudan çaldığı altınları başka bir kuyumcuya satarken görünen Sevim E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Dün akşam saatlerinde yapılan araştırma sonucu Sevim E., Bağcılar Mahallesi 1174'üncü sokak üzerinde yakalandı. Şahsın yapılan GBT'sinde, Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce hırsızlık, Şanlıurfa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce hükümlü veya tutuklunun kaçması, Silvan Asliye Ceza Mahkemesi'nce hırsızlık, Şanlıurfa İlamat ve İnfaz Bürosu'nca 3 hırsızlık, Karakoçan İlamat ve İnfaz Bürosu'nca 2 hırsızlık, Siverek İlamat ve İnfaz Bürosu'nca 2 hırsızlık, Elazığ Yerel İlamat Masası'nca 2 hırsızlık suçlarından toplam 12 adet aramasının olduğu belirlendi.

Sevim E.'nin aynı zamanda 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu anlaşılırken, üzerine gerekli işlemler yapılarak doktor raporu ile birlikte Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne teslim edildi. - DİYARBAKIR

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Bağlar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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