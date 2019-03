Kaynak: İHA

Kuyumculuk sektöründe 'taksit' sevinci"Bizler için büyük bir mutluluk""Taksitli alışverişle insanlar, işçilikli ve kaliteli ürünleri alırken zorlanmamış olacaklar"İSTANBUL - Ziynet, takı ve mücevher alışverişlerine taksit imkanı kuyumcu esnafını heyecanlandırdı. Kuyumcular, yeni gelişmenin sektör açısından olumlu olacağı görüşünde birleşti. Mücevher İhracatçıları Birliği 'nden yapılan yazılı açıklamada da "Bizler için büyük bir mutluluk. Kararla birlikte hem ihracat adına hem de iç piyasada stratejik bir sektör olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben'in "Kuyumculuk sektöründe işleri canlandırmak adına işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 4 taksit imkanı getirecek düzenleme yapacağız" açıklaması kuyumcu esnafında olumlu yankılandı. Esnaf hem kendileri için hem de vatandaş için iyi gelişme olduğunu belirtti. Ayrıca Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar , konuya ilişkin açıklamada bulundu.Mücevherde 4 taksit imkanını değerlendiren Kuyumcu Habib Kocabaşoğlu, "Mücevhere kredi karına 4 taksit getirilmesi olumlu bir çalışma. Hatta 6 taksite kadar olması daha mantıklı. Düğün ya da nişan alıverişinde insanlar istedikleri takıyı hemen alamıyorlar. Koltuk takımını ve televizyonunu 12 taksite kadar alıyorlar. Altın takısını da taksitli alması mantıklı. Şu an taksit yok, taksit olmadığı için kuyumculardaki perakende satışları zayıflamış durumda. İnsanlar, ekstra paraları olursa alıveriş yapabiliyorlar. Taksitli alışverişle insanlar, işçilikli ve kaliteli ürünleri alırken zorlanmamış olacaklar" dedi."Takı ürünlerinde yapılacak olması olumlu"Diğer bir Kuyumcu esnafı Serhan Balcıoğlu şöyle konuştu: "Mücevhere taksit imkanı gelecek olması sektörümüz için olumlu olacağını düşüyorum. Çünkü sektörde bir tıkanma vardı. Düğün zamanında takı setleri, alyans ve bu tip ürünlerde taksit yapamadığımızdan vatandaş zorluk çekiyordu. Şu an bu durumun önünü açmaları çok iyi oldu. Bir set 4-6 bin TL civarına oluyordu. Bunu 1 seferde ödemektense 4 taksitle ödemek onlar içinde daha uygun olduğunu düşünüyorum.Önceden 12 taksite kadar yapabiliyorduk, son 6 aydır hiç taksit yoktu. Şu an sadece takı ürünlerinde yapılacak olması olumlu"."Taksitleri ziynetlerde de bekliyoruz"Taksitlerin daha öncede var olduğunu hatırlatan Kuyumcu İbrahim Sayın, " Türkiye 'nin ekonomik şartlarını biliyorsunuz. Taksitlerin kısıtlanması, bizim işlerimizin düşmesine neden oldu. 4 taksit hem satıcı için hem de alıcı için faydalı olur, hatta daha fazla arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Ziynet altınlarında taksit yok, bir ziynetin nihayetinde bilezik kadar maliyeti var. Türk insanı, ziyneti tasarruf amaçlı alıyor o yüzden taksitleri ziynetlerde de bekliyoruz. Türkiye'nin güvenli limanı altın ve mücevherat hem tasarruf ediyorsun hem de alım gücü artıyor. Aksi takdirde hem bizim işlerimiz düşüyor hem de piyasadaki dalgalanmalar devam ediyor" şeklinde konuştu."Sektörü kötü amaçla kullananları saf dışı edeceğiz"Açıklamayı değerlendiren Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, şunları dile getirdi: "Sektör olarak kredi kartına hangi şartlarla 4 taksit uygulamasının geri getirilebileceğini aktarmak amacıyla Ankara 'ya son 6 ayda 4 kez ziyaret gerçekleştirdik. Sonuçta 35 bin kuyumcu ve 6 bin üreticisiyle toplam 1 milyon kişinin geçimini sağladığı mücevher sektörüne nefes aldıracak böylesi bir kararın alınması bizler için büyük bir mutluluk. Kararla birlikte hem ihracat adına hem de iç piyasada stratejik bir sektör olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İlk olarak sektördeki tüm alt birimlerle bir araya gelerek sektörümüzü kötü amaçlı kullananları nasıl saf dışı edebiliriz, bunu görüşeceğiz. Karardan dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere mücevher sektörüne inanan ve bu sektörü destekleyenlere teşekkürü bir borç biliriz"