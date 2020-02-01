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Kuyumcunun duvarını delerek soygun yapan 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te bir kuyumcunun duvarını delerek soygun yaptıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

01.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:24Kuyumcunun duvarını delerek soygun yapan 2 şüpheli tutuklandı
'te bir kuyumcunun duvarını delerek soygun yaptıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı.
İlçesi Mahallesinde faaliyet gösteren bir kuyumcunun arka duvarını deldikten sonra oksijenle kasanın bir kısmını kesen 2 şüpheli, bir miktar altın ve para aldıktan sonra kaçtı.
İl Emniyet müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kuyumcu ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledikten sonra 2 şüphelinin kimliğini belirledi.
Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan 2 zanlı emniyete götürüldü.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada ise çalıntı olduğu belirlenen bir miktar altın, eldiven, maske, 2 tabanca ve şifreli kasaları açmak için özel yapıldığı belirlenen aparat ve bir miktar para ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gaziantep, Şahintepe, Şahinbey, Güncel

Kaynak: AA

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