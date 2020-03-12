Kuyumcunun tavan arasında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
Muratpaşa ilçesindeki bir kuyumcunun tavan arasında mahsur kalan yavru kediyi, iş yeri çalışanı kurtardı.
12.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:02
Muratpaşa ilçesindeki bir kuyumcunun tavan arasında mahsur kalan yavru kediyi, iş yeri çalışanı kurtardı.
Sinan Mahallesi'ndeki iş yerinin çatısından yavru kedi sesi geldiğini duyan Hüseyin Karadeniz, tavandaki lambayı kendi imkanlarıyla söktü.
Karadeniz, kurtardığı yavru kediyi sahibine teslim etti.
Kedinin kurtarılma anı iş yeri sahibi Bilal Güler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Sinan Mahallesi'ndeki iş yerinin çatısından yavru kedi sesi geldiğini duyan Hüseyin Karadeniz, tavandaki lambayı kendi imkanlarıyla söktü.
Karadeniz, kurtardığı yavru kediyi sahibine teslim etti.
Kedinin kurtarılma anı iş yeri sahibi Bilal Güler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: AA
Etiketler : Hüseyin Karadeniz, Karadeniz, Muratpaşa, Güncel
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