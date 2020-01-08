Haberler » Güncel » Kuyumcuya biber gazı sıkarak altın çalan kadın tutuklandı - Haber

Kuyumcuya biber gazı sıkarak altın çalan kadın tutuklandı

GAZİANTEP'te girdiği kuyumcuda koluna taktığı bilezik ve eline aldığı yüzükleri iş yeri sahibine biber gazı sıkarak çalan kadın, polis operasyonu ile yakalandı.

08.01.2020 10:55 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:55 Kuyumcuya biber gazı sıkarak altın çalan kadın tutuklandı

GAZİANTEP'te girdiği kuyumcuda koluna taktığı bilezik ve eline aldığı yüzükleri iş yeri sahibine biber gazı sıkarak çalan kadın, polis operasyonu ile yakalandı. Güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen hırsızlık ile ilgili mahkemeye çıkarılan kadın, tutuklandı.

Yılbaşı günü Boyacı Mahallesi'nde bir kuyumcuya giren kadın altın alacağını söyleyerek vitrindeki altınlara bakmak istedi. Kuyumcunun çıkardığı altın bileziği koluna takan ve yüzükleri de eline alan kadın çantasından çıkardığı biber gazını iş yeri sahibine sıkarak kaçtı. İhbar üzerine kuyumcuya gelen polis güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kadının eşkalini çevredeki güvenlik kameralarında da takip eden ekipler şüphelinin olay sonrası sokakta üzerini değiştirdiğini ve çaldığı altınları başka bir kuyumcuya sattığını belirledi.

Ekipler, ismi açıklanmayan kadını Beykent Mahallesi'ndeki evine düzenlediği operasyon ile gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:32   Ankara 'her 4 gençten biri siber zorbalığa uğruyor' - Haber
12:32   Bursa'da bin polisle şafak operasyonu; çöp evden uyuşturucu çıktı - Haber
12:32   Spor ankaragücü'nün arjantinli oyuncusu oscar scarione şu an yüzde yüz hazırım - Haber
12:32   Kimyasal karışımlı 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - BALIKESİR - Haber
12:32   Başkale'de öğrenciler trafik kurallarını tiyatro oyunuyla öğreniyor - Haber
11:22   İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Haber
11:04   Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı - Haber
10:51   'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
22:53   İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Haber
8.01.2020 12:32:52