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Kuyumcuyu soyan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir kuyumcuyu soyan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

07.10.2019 19:45Kuyumcuyu soyan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir kuyumcuyu soyan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Kırıkhan ilçesi Kanatlı Caddesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kuyumcuya müşteri gibi giren A.K. (25), kuyumcudan vitrindeki takı setini göstermesini istedi. Kuyumcuyu oyalayan şahıs, ani bir hareketle takı seti içerisindeki kolyeyi çalarak kaçtı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - HATAY

Cumhuriyet Mahallesi, Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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