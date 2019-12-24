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Kuyumcuyu soyarken yakalandı

KAYSERİ'de 2 kuyumcu dükkanını soyan Ahmet K. (33), Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 3'üncü kuyumcu dükkanını soyarken polis tarafından suçüstü yakalandı.

24.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:56 Kuyumcuyu soyarken yakalandı

KAYSERİ'de 2 kuyumcu dükkanını soyan Ahmet K. (33), 'ın Afşin ilçesinde 3'üncü kuyumcu dükkanını soyarken polis tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beyceğiz Mahallesi Dedebaba Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yaya olara devriye gezen polis, Ahmet K.'nın elindeki büyük demir kesme makası ile bir kuyumcunun asma kilidini kesmeye çalıştığını fark etti. , yüzü maskeli şüpheliyi yakalamak için amle yaparken, Ahmet K., elindeki demir makası polislerin üzerine fırlatarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonunda Ahmet K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada ise 30 bin lira değerinde 3 yüzük, 6 künye, 10 kolye, 6 küpe, 5 kolye zinciri, 4 zincir küpe gibi çeşitli ziynet eşyası ele geçirildi.Yapılan araştırmada Ahmet K.'nin altınları 'de 2 farklı kuyumcudan çaldığı ortaya çıktı. Ahmet K., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



Kahramanmaraş, Kayseri, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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