Malatya
Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda temeli atılan Kuyuönü Hidroelektrik Santrali (HES
) projesi için çalışmalar devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bugüne kadar Çöpgaz Elektrik Santrali, Malatya Entegre Çevre Projesi ve Güneş Enerji Santralleri ile enerji üretimi yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi mevcut içme suyu şebekesi üzerine kuracağı HES ile enerji üretimini artırmayı planlıyor.
Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda temeli atılan Kuyuönü HES projesi çalışmaları devam ediyor. Tamamlandığı zaman 2.2 megawat enerji üretecek olan Kuyuönü HES projesinde su toplama havuzu tamamlanarak, su dağıtım kanallarının çalışmalarında da sona gelindi.
Kuyuönü HES'de kullanılacak jeneratör, türbin, vana ve çelik boru üretimleri devam ediyor.
Alternatif enerji kaynaklarının hayata geçirilmesi ile Türkiye
genelindeki çevreci projeleriyle öne çıkan Büyükşehir Belediyesi çöpten, güneşten ve içme suyundaki enerji tesislerinin tamamının faaliyete geçmesiyle 18,6 megawat enerji üretim kapasitesine ulaşacak.
Sağlanacak 18,6 megawat elektrik enerjisi ile 100 bin hanenin aydınlatılması planlanıyor.
Malatya,HES
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:37