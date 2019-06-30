30.06.2019 11:57
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Kuyuya düşen 3 yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

- Kuyuya düşen 3 yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldıAKSARAY - Aksaray'da kuyuya düşen 3 yavru kedi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu düştükleri kuyudan kurtarıldı.

- Kuyuya düşen 3 yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
AKSARAY - Aksaray 'da kuyuya düşen 3 yavru kedi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu düştükleri kuyudan kurtarıldı.
Olay, Fatih Mahallesinde arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yavru kedi bilinmeyen bir nedenle 1,5 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Mahalle sakinlerinin kedi seslerini duyması üzerine fark edilen olayda vatandaşlar kedileri bir süre kurtarmaya çalıştı. Kedileri kurtaramayan vatandaşlar daha sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri düşen yavru kedileri bir bir kuyudan çıkararak kurtardı. Yavru kediler vatandaşlar tarafından sahiplenildi.Kuyuya düşen 3 yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kaynak: İHA
Aksaray , İtfaiye , 3. Sayfa

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