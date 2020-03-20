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Kuyuya düşen at itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kuyuya düşen at itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Muğla'nın Bodrum ilçesinde su dolu kuyuya bakan vatandaşlar gördüğü manzara karşısında şok oldu.

20.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:19
Kuyuya düşen at itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde su dolu kuyuya bakan vatandaşlar gördüğü manzara karşısında şok oldu. Kuyu içerisinde siyah bir at gören vatandaşlar, önce kurtarmaya çalıştı daha sonra itfaiye ekiplerine haber verdi.
Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi Karadağ mevkiinde çevreden geçen vatandaşlar su dolu kuyudan sesler geldiğini görünce kuyuya baktı. İçerisinde bir atın olduğunu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kuyunun olduğu bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukurdan atı çıkaramayınca MUSKİ'den kepçe istedi. Kuyunun yanına gelen kepçe önce kuyuyu genişletti, daha sonra atın çıkabileceği bir şekilde yol açtı. İp yardımı ile atı yol açtıkları kısma doğru döndüren, Bodrum itfaiye grup amirliği ekipleri daha sonra atın çıkmasına yardım etti. Aykut Demir'e ait olan at sahibine verilirken atın 2 gündür kayıp olduğu öğrenildi. Kuyuya düşen at itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kaynak: İHA

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Kuyuya düşen at itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
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