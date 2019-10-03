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Kuyuya düşen at, vinçle kurtarıldı

Rusya'da kuyuya düşen at için kurtarma ekipleri ve mahalle sakinleri seferber oldu.

03.10.2019 17:12
Kuyuya düşen at, vinçle kurtarıldı
Rusya, (DHA)- Rusya'da kuyuya düşen at için kurtarma ekipleri ve mahalle sakinleri seferber oldu. Vinçle kurtarılan atın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Rusya'nın Leningrad bölgesindeki Vyborg şehrinde kuyuya düşen at, kurtarma ekipleri ve mahalle sakinlerinin yoğun çabalarıyla kurtarıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) ekipleri, atın gövdesine halat bağlayarak vinçle dışarı çıkardı. Yerel medya, atın korkarak kurtarma ekiplerine saldırdığını, ancak sakinleştikten sonra kuyudan çıkarılabildiğini bildirdi.
Veterinerlerin yaptıkları muayenede, atın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kuyuya düşen at, vinçle kurtarıldı

Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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