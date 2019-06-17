17.06.2019 00:17
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Kuyuya düşen baba ve oğlunu itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen baba ve oğlunu itfaiye kurtardı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, beton kapağının çökmesiyle, Doğan Anaz ve oğlu Gökhan su kuyusuna düştü.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, beton kapağının çökmesiyle, Doğan Anaz ve oğlu Gökhan su kuyusuna düştü. Baba- oğul olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçenin Kemal Paşa Mahallesi Merkez Hastane Caddesi 10. Sokak'ta saat 20.30 sıralarında Doğan Apartmanı önündeki su kuyusunun beton kapağı çöktü. Apartman sakinlerinden Doğan Anaz ve oğlu Gökhan kuyuya düştü. Komşularının itfaiyeye haber vermesi üzerine ekipler olay yerine geldi. Bir buçuk metre derinliğindeki kuyuya düşen Doğan Anaz ve Gökhan balçığa saplandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 dakikalık çalışmasının ardından kuyudan çıkarılan baba ve oğlu, sağlık görevlilerince Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.


- Balıkesir
Kaynak: DHA
Balıkesir, İtfaiye, Güncel

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