Haberler » 3. Sayfa » Kuyuya düşen boğa için seferber oldular - Haberler

Kuyuya düşen boğa için seferber oldular

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuyuya düşen boğa Siverek Belediyesi ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

04.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:50Kuyuya düşen boğa için seferber oldular
'nın ilçesinde kuyuya düşen boğa Siverek Belediyesi ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Keçikuyusu Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre mahalle sakinlerinden Ramazan Yüksekkaya'ya ait büyükbaş hayvan sürüsü otlanırken, sürüden bir boğa 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Boğayı kendi imkanlarıyla kurtaramayan sahibi, durumu Siverek Belediyesi ile itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Siverek Belediye Fen İşlerinden kepçe gönderilirken itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi. Ekipler, kuyuya inerek, boğayı halata bağlayarak kepçeyle kuyudan çıkardı. Boğanın kuyudan çıkarılma anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Boğa sahibi Ramazan Yüksekkaya, hayvanını sağ kurtaran Siverek Belediyesi ile itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Siverek Belediyesi, Şanlıurfa, İtfaiye, Siverek, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:30 Trump: "NATO üyesi Türkiye oldukça iyi bir iş çıkarıyor" - Haberler
17:29 Her yerde aranan suç makinesi sahte kimlikle yakalandı - Haberler
17:26 Haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
17:26 Kula'da kış hazırlıkları toplantısı - Haberler
17:26 Kumar oynayanlar yakalandı - Haberler
16:35 Son dakika: Türkiye, NATO'nun Baltık planına destek vermeyi kabul etti - Haberler
16:07 Yeraltı kabloları patlayınca, vatandaş panik yaşadı - Haberler
12:49 Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor! - Haberler
10:45 Üç lider, Buckingham Sarayı'nda Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı - Haberler
10:12 Foça'da çıkan yangında aynı aileden 2 kişi öldü - Haberler
17:00 Beşiktaş, Odion Ighalo'nun transferi için harekete geçti!
16:46 Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
12:49 Küçük çocuğun çöp konteynerine atıldığı görüntüye tepkiler yağıyor!
4.12.2019 17:40:39