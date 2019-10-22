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Kuyuya düşen danayı böyle kurtardılar

Kuyuya düşen danayı böyle kurtardılar Bursa'da dana kurtarma operasyonuBURSA - Bursa'da kuyuya düşen dana, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaptığı operasyonla kurtarıldı.

22.10.2019 15:24
Kuyuya düşen danayı böyle kurtardılar
Bursa'da dana kurtarma operasyonu
BURSA - Bursa'da kuyuya düşen dana, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaptığı operasyonla kurtarıldı.
Büyükorhan ilçe merkezinde bir dana 10 metrelik kuyuya düştü. İneğinin kuyuya düştüğünü gören sahibi kurtarmak için uğraştı, ama başarılı olmadı. Ekiplere haber vererek ineğinin kurtarılmasını istedi. Dananın düştü yere sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, bağladıkları vinçle ineği kuyudan çıkardı. Kuyudan çıkarılan ineğin sağlıklı olduğu görüldü. Sahibi ineğini kurtaran ekiplere teşekkür etti.
Kuyuya düşen danayı böyle kurtardılar

İtfaiye, Bursa, AFAD, Genel

Kaynak: İHA

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