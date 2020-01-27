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Kuyuya düşen eşek kurtarıldı, çoban 'can yoldaşı' için teşekkür etti

Kuyuya düşen eşek kurtarıldı, çoban 'can yoldaşı' için teşekkür ettiAKSARAY'da, 10 metre derinliğinde boş kuyuya düşen eşek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

27.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:36Kuyuya düşen eşek kurtarıldı, çoban 'can yoldaşı' için teşekkür etti
Kuyuya düşen eşek kurtarıldı, çoban 'can yoldaşı' için teşekkür etti
AKSARAY'da, 10 metre derinliğinde boş kuyuya düşen eşek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Çoban Polat (16), eşeğini kurtaran ekiplere "En değerli can yoldaşımı kurtardığınız için teşekkür ediyorum" dedi.
Sevinçli Köyü'nde, çoban Polat Karakaya'ya ait eşek, saat 13,15 sıralarında 10 metre derinliğinde boş bir kuyuya düştü. Kendi imkanlarıyla eşeği kuyudan çıkarmaya çalışan Karakaya, başarılı olamayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi. Halatlarla kuyuya inen AFAD ekipleri, eşeğe bağladıkları aparatlar ve köylülerin yardımıyla eşeği düştüğü kuyudan kurtardı. Ekipler, kurtardıkları eşeği sahibi Polat Karakaya'ya teslim etti.
Eşeğini kurtardıkları için ekiplere teşekkür eden Polat Karakaya "Koyunlar buradan geçerken arkasından ilerleyen eşeğimin ayağı kayıp, çukura düştü. Sağ olsunlar AFAD ekipleri benim en değerli can yoldaşımı kurtardılar. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.
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Karakaya, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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