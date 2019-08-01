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Kuyuya düşen hayvanlar kurtarıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kuyuya düşen 4 koyun ve bir oğlağı kurtararak sahibine teslim etti.

01.08.2019 14:49 Kuyuya düşen hayvanlar kurtarıldı
Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kuyuya düşen 4 koyun ve bir oğlağı kurtararak sahibine teslim etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Midyat İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler, 112 çağrı merkezinin haber vermesi üzerine Midyat'ın Çavuşlu Mahallesi'nde kuyuya düşen koyunları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekibinin uzun uğraşları sonucu kuyuya düşen 4 koyun ve bir oğlak kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Mahallede bulunan kuyunun emniyet alındıktan sonra üstü kapatılırken, hayvan sahibi itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - MARDİN

Mardin Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

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