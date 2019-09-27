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Kuyuya düşen inek kepçe ile kurtarıldı

Tokat'ın Zile ilçesi kırsalında kuyuya düşerek mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin kepçe yardımıyla yaptığı operasyonla kurtarıldı.

27.09.2019 11:48Kuyuya düşen inek kepçe ile kurtarıldı
Tokat'ın Zile ilçesi kırsalında kuyuya düşerek mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin kepçe yardımıyla yaptığı operasyonla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Zile Belediyesi İtfaiyesi ilçeye bağlı Selamet Köyü kırsalında bir kuyuya inek düştüğü ihbarı aldı. Gelen yardım çağrısı üzerine derhal harekete geçen ekipler, ineğin düştüğü kuyuya ulaştı. 2 itfaiye eri kuyuya inerek özel kurtarma halatlarını ineğe bağladı. Kepçe desteği ile kuyudan çıkarılan ineğin yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından sağ salim sahibine teslim edildiği bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

İtfaiye, Tokat, Zile, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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