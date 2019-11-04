Kuyuya düşen kişi yaralı halde kurtarıldı

Konya
'nın merkez Meram
ilçesinde düştüğü kuyudan cep telefonuyla konumunu paylaşan kişi, ekiplerce yaralı halde kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kuyuya düştüğünü söyleyen Abdullah Öge'yi kurtarmak için çalışma başlattı.
Yerini tam olarak tarif edemeyen Öge, cep telefonundan polis ekiplerine konumunu gönderdi.
Konumu takip ederek Dere Cami Kebir Mahallesi'nde arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Öge'yi düştüğü kuyuda yaralı halde buldu. Polis
, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucunda kuyudan çıkarılan öge, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.