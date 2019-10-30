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Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardıTokat'ın Zile ilçesinde 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

30.10.2019 14:52
Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
Tokat'ın Zile ilçesinde 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, ilçeye bağlı Koçaş köyünde meydana geldi. 4 metre çapında ve yaklaşık 10 metre derinliğindeki boş kuyuya düşen bir köpeğin sesini duyanlar durumu Zile Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ip yardımı ile indikleri kuyudaki köpeği, başka bir ipe bağlayarak çıkardı. Aç ve susuz kaldığı belirlenen köpek, yiyecek verildikten sonra muayene edilmesi için belediyenin veterinerlik birimine götürüldü.
Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

İtfaiye, Zile, Güncel

Kaynak: DHA


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