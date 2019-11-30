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Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isterken mahsur kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kuyuya düşen köpek ile onu kurtarmak için indiği kuyudan çıkamayan sahibi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

30.11.2019 20:58 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:05Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isterken mahsur kaldı
'nın ilçesinde, kuyuya düşen köpek ile onu kurtarmak için indiği kuyudan çıkamayan sahibi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Peksimet Mahallesi Gümüşlük Caddesi'nde bir köpeğin, içi su dolu 15 metrelik kuyuya düştüğü ihbarını alan itfaiye ekipleri, kısa sürede belirtilen bölgeye gitti.
Ekipler gelene kadar "Tunda" isimli köpeğini çıkarmak için halatla kuyuya giren sahibi Nazmi Alper Akiz de burada mahsur kaldı.
ekipleri, ilk olarak köpeği kuyudan ip yardımıyla çıkarttı, sahibi de kuyuya sarkıtılan halat merdivenle kurtarıldı.
Köpek ve sahibinin kurtarılmaları, cep telefonu kamerasına da yansıdı.

İtfaiye, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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