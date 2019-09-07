Haberler» Güncel» Haber

Kuyuya düşen köpek kurtarıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 3 gün önce kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

07.09.2019 10:02
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 3 gün önce kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Ayvalı köyünde 5 metre derinliğindeki su kuyusunda köpek olduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.
Kuyunun başına üç ayak (tripod) kurularak dışarıya çıkarılan köpeğin halsiz olduğu görüldü.
Bunun üzerine köpeğe bir itfaiye eri tarafından su verildi.
Yaklaşık 3 gün önce kuyuya düştüğü belirlenen köpek, tedavisi yapılmak üzere veterinerlik birimi ekiplerine teslim edildi.
Kuyuya düşen köpek kurtarıldı

Lüleburgaz, Kırklareli, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:14   90 yaşında okuma yazma belgesi aldı
11:14   Bulgaristan'da yakalanan terör şüphelisi Türkiye'ye teslim edildi
11:14   Gürbulak'ta 73 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi
11:14   Şehit jandarma için tören düzenlendi
11:14   (Özel) Sigaraya gelen zamlardan sonra sigara bıraktırma polikliniklerine başvuru sayısı 2 kat arttı
11:14   Oyun fuarına katılmak için oluşan kuyruk, havadan drone ile görüntülendi
11:14   Ormanlar terminatör böceklere emanet