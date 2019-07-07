07.07.2019 12:48
Haberler» Güncel» Haber

Kuyuya düşen köpek yavrularını belediye ekipleri kurtardı

Kuyuya düşen köpek yavrularını belediye ekipleri kurtardı

Mersin'de düştükleri kuyuda mahsur kalan 4 köpek yavrusu, belediye ekiplerince kurtarılarak tedaviye alındı.

Mersin'de düştükleri kuyuda mahsur kalan 4 köpek yavrusu, belediye ekiplerince kurtarılarak tedaviye alındı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin çağrı merkezini arayan vatandaşlar 4 köpek yavrusunun kuyuya düştüğü ihbarında bulundu.
Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, ihbar üzerine hayvan ambulansıyla olay yerine gitti.
Mersin Üniversitesinin yerleşkesindeki kuyuda araştırma yapan ekipler, 4 metre derinlikte köpek yavrularına ulaştı.
Bulundukları yerden çıkarılan hayvanlar, veterinerler tarafından kontrol edildikten sonra bakımlarının yapılması için merkeze götürüldü.
Kaynak: AA
Mersin, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:12   Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavauşoğlu'nun baba ocağı Söbüçimen Yaylasında
14:12   Anahtarlıkların geliriyle "drone" yaptılar
14:11   California'da 'saç ayrımcılığı' yasası
14:10   Kuyuya düşen köpek yavrularını beledi ekipleri kurtardı
14:10   Kartal'da ağaçların kesilmesi iddialarına Belediye'den açıklama
14:10   Kuyuya düşen köpek yavrularını belediye ekipleri kurtardı
14:09   Evin penceresinden düşen Recep ağır yaralı