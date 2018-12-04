Kuyuya Düşen Köpek Yavrusu Kurtarıldı

Şanlıurfa
'nın Suruç
ilçesinde hastane bahçesindeki boş su kuyusuna düşen köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Suruç Devlet Hastanesinin bahçesindeki kullanılmayan su kuyusunda ses geldiğini duyan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Hastane bahçesine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 9 metre derinliğindeki kuyuya merdiven yardımıyla indi.
Kuyuya düşen köpek yavrusu, bir saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.
Ekipler tarafından yem ve su verilen köpek, daha sonra bölgeden uzaklaştı.
İtfaiye
04 Aralık 2018 Salı 15:30