28.05.2019 10:50
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Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 4 metre derinliğindeki boş kuyuya düşen koyun, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 4 metre derinliğindeki boş kuyuya düşen koyun, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi'nde Ramazan Fidangül'e ait koyun dün saat 23.00 sıralarında içinde su olmayan kuyuya düştü. Koyunu kuyuda mahsur kalan Fidangül, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelerek çalışma başlatan itfaiye ekibi, merdivenle kuyuya indi. Bacağına bağlanan halatla yukarı çekilen koyun kurtarıldı. İtfaiye ekibine teşekkür eden Ramazan Fidangül, koyunun sağlık durumunun iyi olduğu söyledi.


- Denizli Denizli, Merkezefendi, İtfaiye, Güncel
Kaynak: DHA