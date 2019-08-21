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Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı

Düzce'de kanalizasyon kuyusuna düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

21.08.2019 16:18 Kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı
Düzce'de kanalizasyon kuyusuna düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Beyciler Mahallesi'nde bir yurt binasında çalışan işçiler, inşaatın yanında bulunan boş araziden hayvan sesi duydu.
Sesin geldiği yere giden işçiler, kanalizasyon kuyusunda bir koyunun olduğunu gördü. Kendi çabalarıyla koyunu çıkarmak isteyen işçiler, sonuç alamayınca durumu Düzce Belediyesi İtfaiyesine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kuyuya girerek koyunu bulunduğu yerden çıkararak sahibinin yakınlarına teslim etti.

İtfaiye, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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