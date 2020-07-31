Kuyuya düşen kurbanlık koyun kurtarıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde zeytin depolama kuyusuna düşen kurbanlık koyun, zabıta ekiplerince kurtarıldı.

İznik ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde bir kurbanlık koyun kesilmek üzereyken sahibinin elinden kaçtı. Zeytin deposuna giren koyun, buradaki 5 metrelik kuyulardan birine düştü. Durumu fark eden vatandaşlar, ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen zabıta ekibindeki bir personel, halatla kuyuya inerek kurbanlık koyunu çıkardı. Kurtarılan koyun, sahibine teslim edildi.