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Kuyuya düşen tilki 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı

İzmir'in Tire ilçesinde 30 metrelik boş kuyuya düşen tilki, itfaiye ekiplerinin 6 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

18.09.2019 22:00Kuyuya düşen tilki 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı
İzmir'in Tire ilçesinde 30 metrelik boş kuyuya düşen tilki, itfaiye ekiplerinin 6 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Gökçen Mahallesi'nde oyun oynayan çocuklar, boş su kuyusunda tilki olduğunu fark etti.
Haber verilmesi üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, 3 gündür kuyuda olduğu tahmin edilen tilkinin yaklaşık 30 metre derinliğindeki boş su kuyusundan çıkarılması için çalışma başlattı.
Ekipler, kuyunun çok derin olması sebebiyle durumu İzmir İtfaiye Daire Başkanlığına bildirdi. İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Tire'ye gönderilen kurtarma ekibi, alınan güvenlik önlemlerinin ardından kuyuya indi.
Kurtarma ekiplerine bir süre direnen tilki, 6 saatlik çalışmanın ardından kuyudan çıkarılarak doğaya salındı.

İtfaiye, Gökçen, İzmir, Tire, Güncel

Kaynak: AA

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