Kuyuya Düşen Yavru Domuz İçin İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu

16 Kasım 2018 Cuma 12:19



16 Kasım 2018 Cuma 12:19

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda düştüğü kuyuda mahsur kalan yavru domuz, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Denizli köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli köyüne yakın bir bölgede bulunan ormanlık alanda gezinen ormancılar, ağaçların arasında bulunan kuyuda bir yavru domuzun mahsur kaldığını gördü. Ormancılar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru domuzu kurtarmak için çalışma başlattı.Olay yerine gelen bir veteriner hekim tarafından sakinleştirici iğne ile yavru domuz bayıltıldı. Daha sonra ip yardımıyla kuyuya inen bir itfaiye eri, hayvanı kuyudan çıkarttı. Mahsur kaldığı kuyudan kurtarılan hayvan, veteriner hekim tarafından yapılan sağlık kontrolünün ardından tekrar doğaya salındı. - KOCAELİ