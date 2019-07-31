Kuyuya düşen yavru kedi kurtarıldı

Aksaray
'da yavru kedi, düştüğü 7 metre derinliğindeki su kuyusundan AFAD ekiplerince çıkarıldı.
Ortaköy ilçesinde müstakil bir evde oturan Nejla Ülger, bahçedeki su kuyusuna kedisinin düştüğünü görünce, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kedinin 7 metre derinliğindeki kuyudan kurtarılması için çalışma başlattı.
İçinde bir miktar su bulunan kuyuya ip yardımıyla inen ekipler, kurtardığı kediyi sahibi Ülger'e teslim etti.
Kedinin kuyudan çıkarılması sonrası vatandaşlar ekipleri alkışladı.