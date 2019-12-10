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Kuyuya düşen yavru kediler kurtarıldı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 4 metrelik su kuyusuna düşen iki yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.

10.12.2019 23:44 | Son Güncelleme: 10.12.2019 23:44Kuyuya düşen yavru kediler kurtarıldı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 4 metrelik su kuyusuna düşen iki yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.

Ereğli'ye bağlı Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yıkılan bir binanın bahçesindeki su kuyusu çevresinde sesler çıkararak dolaşan kediyi görenler yanına gitti. Kedinin su kuyusuna iki yavrusu düştüğünü görenler itfaiyeye verdi. 4 metre derinlikte, çapı 70 santimetre olan kuyuya halat yardımıyla giren itfaiye eri, iki yavru kediyi kurtardı. Kontrolleri yapılan yavru kediler, ardından annelerinin yanına bırakıldı.



İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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