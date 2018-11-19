Kuyuya Düşen Yavru Köpeği Afad Kurtardı

Afyonkarahisar
'ın İhsaniye
ilçesinde, sıcak su drenaj kuyusuna düşen yavru köpek, AFAD
ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı Yaylabağı
beldesinde termal oteller bölgesindeki bir sıcak su drenaj kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, yaklaşık 5 metre derinlikteki kuyuda mahsur kalan köpeği çıkarmaya çalıştı.
Başarılı olamayan vatandaşlar, Jandarma
ve AFAD'a haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.
Çekme halatıyla sıcak su drenaj kuyusuna inen bir AFAD personeli, 1 saat süren çalışmanın ardından yavru köpeği başarılı şekilde dışarı çıkardı.
Afyonkarahisar,AFAD
19 Kasım 2018 Pazartesi 11:18